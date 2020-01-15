Denizlispor kupada Trabzonspor'a konuk olacak

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'deki devre arasının ardından ilk resmi maçında Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın Trabzonspor'a konuk olacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları bulunan Sackey ve Bergdich, kadro dışı kalan Burak Çalık ile takımdan ayrılması gündemde olup antrenmanlara katılmayan Sapunaru kafileye dahil edilmedi. Ara transferde Bodrumspor'dan alınan Muhammet ise takımla birlikte Trabzon'a gitti. Rakibini haftaya rövanşta konuk edecek Denizlispor, çeyrek final için ilk maçtan avantajlı bir skorla dönmek istiyor. Trabzonspor'u bu sezon Süper Lig'de ilk yarıda 16 Aralık'ta yine deplasmanda oynadığı maçta 2-1 yenmeyi başaran yeşil-siyahlı ekip, güçlü rakibi karşısında yine galibiyet arayacak. Denizlispor'da geçen sezon 1'inci Lig'de kazanılan şampiyonluğun mimarlarından olup devre arasında kadro dışı kalan Mehmet Akyüz, resmen Adana Demirspor'a transfer oldu. Yönetim, 2017-18 sezonunda golleriyle takımı ligde tutan, geçen sezon da şampiyonluğa taşıyan tecrübeli golcü için teşekkür mesajı yayınladı.



DENİZLİ 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:46

GÜNEŞ 08:11

ÖĞLE 13:18

İKİNDİ 15:52

AKŞAM 18:14

YATSI 19:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.