Onazi Denizlispor’da

Denizlispor, Trabzonspor ile anlaşmasını fesheden 28 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi ile sözleşme imzaladı. Onazi kupa maçı için Trabzon’a giden yeşilsiyahlı kafileye de katıldı.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren yeşilsiyahlı ekip, son olarak Trabzonspor’da forma giyen 28 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Ogenyi Eddy Onazi ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Haluk Ulusoy Tesislerinde düzenlenen imza törenine kulüp Başkanı Ali Çetin, Başkan Yardımcısı Kaan Şanlıkan, Asbaşkan Ali Fırat ve Sportif Direktör Burak Özsaraç katıldı. Belirledikleri hedefe ulaşmak için çalışmalara devam ettiklerini belirten Başkan Çetin, “Tecrübeli futbolcu ile 1 yıl opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya vardık. İki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yeşilsiyahlı formayı giyerek resmi sözleşmeye imza atan Ogenyi Onazi, yarın Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Trabzonspor maçı kafilesine de dahil edildi.

DENİZLİ 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:46

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