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Stadyum için araştırılan alanda tarihi mezar çıktı

DHA

- DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi'nce stadyum yapılması için araştırılan alanda yapılan inceleme kazısında, yaklaşık 2 bin yıllık tarihi mezar bulundu. Mezar bulunan alan 1'inci derece SİT alanı ilan edilirken, stadyum için başka bir yer bakılacak.

- DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi'nce stadyum yapılması için araştırılan alanda yapılan inceleme kazısında, yaklaşık 2 bin yıllık tarihi mezar bulundu. Mezar bulunan alan 1'inci derece SİT alanı ilan edilirken, stadyum için başka bir yer bakılacak.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentte yeni bir stadyum yapılması için belediyeye ait Eskihisar Mahallesi'ndeki Laodikya antik kenti yakınındaki 3'üncü derece SİT alanı içinde yer alan 70 dönümlük alanda inceleme yapılması için Aydın Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna başvuruda bulundu. Başvuru üzerine bölgede, Laodikya Kazı Başkanlığı ve Müze Müdürlüğü denetiminde arkeolojik sondaj kazısı yapıldı.
Stadyum yapılması düşünülen Laodikya çevreyolunun güneyindeki alanda yapılan sondajda kazısında, duvarla çevrili yaklaşık 2 bin yıllık tarihi tonozlu mezar tespit edildi. Yapılan kazı çalışmalarında dikdörtgen planlı aile mezar odası ortaya çıkarıldı. Mezardan ise traverten lahit, bir örgü tekne mezar ve mezar dışında tonozlu mezarla bağlantılı tekne mezar daha gün ortaya çıktı.
Mezarların içinde 1 bronz İmparator Caracalla (M.S. 211-217) sikkesi, gümüş kaplama İmparator Valerianus (M.S. 253-260) sikkesi bulundu. Tonozlu mezarın içinde ve batı kısmında yer alan örgü tekne mezar etrafı ve içinde, bir kısmı kırık ve eksik 4 cam şişe, 2 pişmiş toprak şişe, 11 pişmiş toprak kandil, Eros figürü başı, 3 pişmiş toprak kase, pişmiş toprak kase, pişmiş toprak pişirme çömleği, 5 kemik saç iğnesi, kemik kaşık parçası ve korozyona uğrayarak tahrip olmuş dikdörtgen bronz kutu parçası ile halkalı telkari bronz askı olabilecek olan mezar hediyeleri bulundu.
Alanın çok rutubetli olmasından ve daha önce mezarın soyulmasından kaynaklı iskeletlerin de tahrip olup, dağıldığı ve bazı bölümlerinin tamamen eridiği belirtildi. Tarihi eserler, Müze Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Stadyum yapılması planlanan alan daha önce 3'üncü derece SİT alanıyken, tarihi mezarın bulunmasıyla birlikte 1'inci derece SİT alanı ilan edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin yaptıracağı stadyum için başka bir alan bakılacak.

DENİZLİ

15 Ocak 2020 Çarşamba

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