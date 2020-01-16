Görme engelli Ceyda'nın hayatı müzikle değişti

- DENİZLİ'de, doğuştan görme engelli Ceyda Çınar (16), müzik eğitmeni Anıl Zengin tarafından geliştirilen yöntemle gitar çalmayı daha kolay öğrenip, konser verdi. Müziğin, hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğunu dile getiren Çınar, "Müzik sosyalleşmeme katkı sağlıyor. Müziği çok seviyorum" dedi.

Merkezefendi ilçesinde oturan Ceyda Çınar, görme engelli olarak dünyaya geldi. Küçük yaşlarda sosyalleşmekte güçlük çeken Çınar, 6 yıl önce Denizli Görme Engelliler İlkokulu'ndaki bir öğretmeni sayesinde gitarla tanıştı. Notaları öğrenen Çınar'ın içindeki müzik sevgisi giderek arttı. Çevresiyle iletişimini müzik sayesinde güçlendiren Çınar, ailesinin de desteğiyle 3 ay önce özel gitar kursları alarak kendini geliştirmeyi başardı. Görme engelli Ceyda Çınar, gitar çalmayı profesyonel olarak gittiği müzik kursundaki eğitmen Anıl Zengin'in dokunuşlarıyla kendisini geliştirdi. Zengin, görme engelli Çınar'ın daha iyi çalabilmesi için, gitarın sapındaki perde noktalarının arkasına farklı işaretlerle derin çentikler attı. Gitarın sapındaki çentikleri hisseden Çınar, perde aralarını öğrenince, istediği şarkıyı çalabilmeye başladı. Çınar, kurs aldığı müzik evi içinde düzenlenen konserde performansını sergiledi.

'MÜZİK BENİM HAYATIM'

Müziğin hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğunu dile getiren Ceyda Çınar, "Müzik sosyalleşmeme katkı sağlıyor. Müziği çok seviyorum. Daha önce evden çıkamıyordum. Ancak müzikle hayatım değişti. Gitar çalmamdaki gayretleri nedeniyle hocalarıma teşekkür ederim. 10 yaşından beri, müzikle uğraşıyorum. Ama gitarı tam olarak 3 ay önce öğrendim. Müzik eğitmenim sayesinde profesyonel olarak çalmaya başladım. Şimdi konser bile veriyorum" dedi.

Müzik eğitmeni Anıl Zengin ise, görme engelli Ceyda Çınar'ın hayatına ufak bir dokunuş yaptığını ifade ederek, "Ceyda hayatına müzikle yön verdi. Kendisi müzikte başarılı olabilecek bir kapasiteye sahip. Bize 3 ay önce gelmişti. Basit akortlarla gitarı çalabiliyordu, ancak tam olarak çalamıyordu. Ben de profesyonel olarak çalabilmesi için gitarın sapında yer alan perde noktalarının arkasına farklı işaretlerle çentikler attım. Böylece eliyle çentikleri hissedip, perde noktalarının yerlerini öğrendi. Gitara hakimiyeti de arttı. Artık istediği şarkıyı çalıp söyleyebiliyor" diye konuştu.



DENİZLİ 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:45

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