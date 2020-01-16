Denizli Valisi: Uyuşturucuyla mücadelede gevşeklik yok

- DENİZLİ Valisi Hasan Karahan, özellikle gençleri zehirleyen uyuşturucuyla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini ifade ederek, "Uyuşturucuya karşı dikkatimizi artırarak bu konuda gevşeklik göstermeden işlerimize devam edeceğiz" dedi.

'Uyuşturucu ve Bağımlılık ile Mücadele İl Değerlendirme Toplantısı, Vali Hasan Karahan'ın başkanlığında yapıldı. Toplantıya Vali Yardımcısı Celalettin Cantürk, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, Yeşilay Derneği Başkanı Bünyamin Yakar ve daire müdürleri de katıldı. İl Sağlık Müdürü uzman Dr. Berna Öztürk, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Servet Güvenç, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yarbay Önder Pehlivan, uyuşturucuyla mücadelede 2019 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

'ŞEYTANİ BİR GAYRET'

Vali Hasan Karahan, uyuşturucuyla mücadele konusunda devletin tüm organlarıyla birlikte kararlı mücadele verildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Denizli'de zaten bu duyarlılık bu dikkat vardı. Artarak mücadelemiz devam edecek. Zorlu bir şey tabii insanın zaafına hitap eden, insanın en düşük noktalarını hedef alan bir düşman karşımızda, şeytani bir gayret. Bunun tabii ki pazarlayanları da çok. Onun için işimiz zor ama bırakmamak lazım. Biz teslim olmayacağız. Bunu kaybettiğimiz zaman insanlığımızdan oluyoruz. Bu kadar önemli bir mücadele. Onun için de dediğim gibi hepimiz bu konuda sorumluyuz."

Hiçkimsenin uyuşturucu konusunda korunaklı olmadığını ifade eden Vali Karahan, "Daha önce de birkaç defa söylemiştik 'Bana bulaşmaz' deme gibi kimsenin bir lüksü yok. Kimse bu konuda korunaklı değil. Gayretimizi, hassasiyetimizi, dikkatimizi artırarak bu konuda gevşeklik göstermeden işlerimize devam edeceğiz" dedi.



DENİZLİ 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:45

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