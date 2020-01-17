İnşaatın bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü öldü

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DENİZLİ'de, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki tel örgüleri parçalayarak, site inşaatının bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü Gökhan Yerlikaya (41) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yerlikaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Merkezefendi ilçesine bağlı Selçukbey Mahallesi 646 Sokak'ta meydana geldi. Gökhan Yerlikaya yönetimindeki 06 DF 0999 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, kaldırımı aştıktan sonra yol kenarındaki tel örgüleri parçalayarak, site inşaatının bahçesine devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Yerlikaya, itfaiye ekibince ağır yaralı çıkarıldı. Yerlikaya, sağlık görevlilerince ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gökhan Yerlikaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



DENİZLİ 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:45

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