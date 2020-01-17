Denizli'de trafik kazası: 3 yaralı Otomobil kontrolden çıkınca kaldırımda asılı kaldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kaldırımı aşıp, ağaca çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Pamukkale ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde meydana geldi. Antalya istikametine gitmekte olan 20 AJM 51 plakalı otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırımı aşan otomobil ağaca çarparak durabildi. Otomobil, kaldırım ile yol arasında yarı asılı şekilde kaldı. Olayı gören diğer sürücüler ise polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki yaralıları yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DENİZLİ 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:45

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