Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Büyükbabasının soyguncu olduğunu öğrendi... Gizli kutudan ne çıktı?

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– Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde takla atarak inşaat alanına uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Merkezefendi ilçesi Selçukbey Mahallesi'nde meydana geldi. 06 DF 0999 plakalı otomobili ile seyreden Gökhan Yerlikaya, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Takla atan otomobil yol kenarında bulunan inşaat alanına düştü. Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından Yerlikaya’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DENİZLİ 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:45

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