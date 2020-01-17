Denizli’de karne sevinci Kentte 187 bin 682 öğrenci ve 14 bin 454 öğretmen yarı yıl tatiline girdi

Yurt genelinde olduğu gibi Denizli’de de birinci dönem karnelerinin dağıtılması ile yarı yıl tatili başladı.

20192020 eğitim öğretim yılı 1. yarı yılının sona ermesiyle Denizli’de 187 bin 682 öğrenci ve 14 bin 454 öğretmen 20192020 eğitimöğretim yılının birinci yarıyılını tamamladı. Eğitim öğretim döneminin ikinci yarıyılı ise 3 Şubat Pazartesi başlayacak. Tatile giren Hacı Halil Bektaş Ortaokulu 7D sınıfı öğrencileri de kentte karne sevinci yaşadık. Gençlerin karnelerini alırken yaşadıkları mutluluk ise görülmeye değerdi.

DENİZLİ 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:45

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