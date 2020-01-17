Onazi’ye lisans çıktartıldı

Transfer tahtası açılan Denizlispor önceki gün renklerine bağladığı Onazi’ye lisans çıkardı.

Süper Lig’in ilk yarısını 22 puanla 11. sırada bitiren Denizlispor, ikinci yarıya daha güçlü bir giriş yapmak için transfer tahtasını açtı ve ilk transferini gerçekleştirdi. Teknik Direktör Mehmet Özdilek’in isteği doğrultusunda orta sahaya takviye edilen Ogenyi Onazi’nin lisansı çıkartıldı. Nijaryalı oyuncuyu renklerine katmasının ardından transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Horozlar'da, bir stoper ve bir sol bek takviyesi bekleniliyor.

DENİZLİ 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:45

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