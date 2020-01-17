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SMA hastası Mehmet'in karne sevinci

DHA

DENİZLİ'de, SMA hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı olan Mehmet Hasan Kayhan (12), yaşıtları gibi okula gidemese de karne almanın sevincini yaşadı.

DENİZLİ'de, SMA hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı olan Mehmet Hasan Kayhan (12), yaşıtları gibi okula gidemese de karne almanın sevincini yaşadı.
Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi'nde oturan Gülhan Kayhan, oğlu Mehmet Hasan Kayhan'ın 6 aylıkken hiç hareket etmediğini fark etti. Hastaneye götürülen Mehmet'in yapılan muayenelerinde, 'Spinal Müsküler Atrofi' (SMA) yani kas ve sinir sistemi hastalığı olduğu ortaya çıktı. Demircilik yapan eşi Halil Kayhan'ı 2.5 yıl önce kalp krizinden kaybeden Gülhan Kayhan, yatağa bağımlı oğlu Mehmet ile tek başına ilgilenmeye başladı.
KARNESİ 'ÇOK İYİ'
SMA hastalığı nedeniyle okula gidemeyen Mehmet için 2 yıl önce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Evde Eğitim Projesi kapsamında öğretmen görevlendirildi. Okuma yazmayı öğrenen ve bu yıl 3'üncü sınıfa başlayan Mehmet Hasan Kayhan, haftanın iki günü evlerine gelen sınıf öğretmeni Akın Sevimli ve özel eğitim öğretmeni Ayten Çiftçi'den dersler aldı. Kayhan okula gidemese de bugün karne almanın sevincini yaşadı. Sınıf öğretmeni Sevimli tarafından karnesi evine getirilen Kayhan'ın ders notlarının tamamının 'çok iyi' olması dikkat çekti.
HAYALİ DOKTOR OLMAK
Mehmet Hasan Kayhan, öğretmenleri sayesinde eğitimine devam edebildiğini belirterek, "Karnemi aldığım için çok mutluyum. Okulda öğretilen derslerin aynılarını işledik. Karnem çok iyi geldi. Doktorları çok seviyorum bu yüzden ileride doktor olmak istiyorum. Okuldan uzak kalmamak çok güzel" dedi.
ANNE KAYHAN'IN İLAÇ TALEBİ
Anne Gülhan Kayhan ise, oğlunun başarısından dolayı gurur duyduğunu belirterek, "Oğlumun akranlarıyla koşması ve karne getirmesi beni çok mutlu ederdi. Evde eğitim görmesi de önemli. Karnesi çok iyi geldi. Başarısından dolayı çok mutluyum. Sadece oğlumun iyileşmesini istiyorum. Tedavi için gereken ilacın tutarı 750 bin dolar. Kendi imkanımızla alamıyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.

DENİZLİ

17 Ocak 2020 Cuma

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