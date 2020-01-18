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Mağdur çocukları savunan avukatlar müzik grubu kurdu

DHA

- DENİZLİ'de, 3 yıl önce bir araya gelen 5 avukat, 'Suça Sürüklenen Çocuk' ismiyle müzik grubu kurdu. Her biri farklı enstrüman çalan avukatlar, sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği konserlere çıkıp, elde edilen geliri de suça sürüklenen çocuklar, şiddete uğrayan kadınlar ya da sokak hayvanları için yapılan sosyal sorumluluk projelerine bağışlıyor.
Denizli Barosu'na kayıtlı müzik tutkunu avukatlar Ozan Orpak (37), Can Çapar (26), Ferhan Altun (25), Onat Ötnü (32) ve şu an askerlik görevini yapan Barış Açıkgöz (23), 2017 yılı Mayıs ayında bir araya gelip, rock müzik grubu kurdu. Gün içerisinde mahkeme salonlarında müvekkillerini savunan avukatlar, akşamları Baro'nun salonunda bir araya gelip, prova yapıyor. Her biri farklı enstrüman çalan avukatları bir araya getiren baş gitarist avukat Ozan Orpak, grubunun ismini, çocuklarla ilgili sorunlara duyarlılık yaratmak amacıyla hukuki bir terim olan 'Suça Sürüklenen Çocuk' koydu.
Bugüne kadar Denizli ve İzmir olmak üzere başka illerde de çok sayıda konser veren 'Suça Sürüklenen Çocuk' grubunun amacı çocuklar için adalet arayışını mahkeme salonları dışında sahnelere de taşıyarak, farkındalık yaratmak oldu. Grup, içinde özellikle suça karışan çocuklar, şiddet gören kadınlar ve sokak hayvanları için çalışan sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği konserlere ücretsiz çıkıyor, ancak konseri düzenleyen sivil toplum kuruluşu grubu dinlemek isteyen kişilere bilet satıyor. Konserin tüm geliri de bu sivil toplum kuruluşlarına aktarılıyor.
BUGÜNE KADAR 21 KONSER VERDİLER
Grup, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bugüne kadar 21 konser verdi. Konserlerden elde edilen gelirle bugüne kadar suça sürüklenen çocuklara müzik eğitimi, sokak hayvanlarının beslenmesi ve tedavisi, engelliler için gerekli ihtiyaçlarının karşılanması, köy okullarının eksiklerinin giderilmesi ya da okulun tüm tadilatının yaptırılması, depremzedeler için konteyner ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanması, ihtiyacı olan öğrencilere burs sağlanması, kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık geliştirmek amacıyla kız öğrencilere burs sağlanması gibi etkinliklerde bulundu.
'AMACIMIZ SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARI TEKRAR HAYATA KAZANDIRMAK'
Grubun baş gitaristi Ozan Orpak, avukatlar olarak sürekli mahkemelerde olduklarına dikkati çekerek, "Özellikle Çocuk Mahkemeleri'nde çok fazla suça sürüklenen çocuk ve mağduriyetler gördük. Mahkeme salonlarında çocukların ve ailelerin yaşadığı acılara şahit olduk. Buna dikkat çekmek için bu grubu kurduk. Amacımız suça sürüklenen çocukları tekrar hayata kazandırmak. Verdiğimiz konserlerin gelirleriyle suça sürüklenen çocuklara müzik eğitimi verdik. Bunlardan bazıları müzisyen oldu ve uyuşturucudan uzaklaştı. Müzisyenlik yaparak paralarını kazanıyorlar. Böylece onların hayata tekrar tutunmasını sağladık" dedi.
'ÇOCUK, KADIN, HAYVAN HAKLARINA MÜZİĞİMİZLE DİKKAT ÇEKİYORUZ'
Grup üyesi avukatlardan, elektrogitar çalan Can Çapar, müzik grubunun sosyal sorumluluk projesi olarak oluştuğunu vurgulayıp, "Grup, suça sürüklenen çocuklara toplumun dikkatini çekmek amacıyla kuruldu. Öncelikle suça sürüklenen çocuklara yönelik çalışmalar yaptık. Ardından diğer toplumsal sorunlara yöneldik. Bu tür sorunlara müziğimizle farkındalık yaratmak amacıyla dikkat çekmek istedik. Biz hiçbir zaman kar amacıyla konser vermedik. Tek amacımız suça sürüklenen çocuklar başta olmak üzere çocuk hakları, kadına şiddet, sokak hayvanları, depremzedeler için etkinlik yapmak" diye konuştu.
'BU İŞİ GURURLA YAPILORUZ'
Grubun solisti avukat Ferhan Altun da hedeflerinin daha geniş kitlelere ulaşmak olduğunu belirterek, "Grubu farklı kılan özelliklerden biri de üyesi oldukları avukatların çaldıkları enstrümanlar. Kendi becerileri ya da kurs alarak sahnede öğrenmiş olmaları" şeklinde konuştu.
Grubun bateristi Onat Ötnü ise, bir yandan hak savunuculuğuna, diğer yandan da konserlere hazırlandıklarını ifade edip, "Sabah adliyelerde duruşmalara giriyor ve müvekkillerimizin haklarını savunuyoruz. Kalan diğer boş vakitlerimizde ise konserler öncesi provalarımızı yapıyoruz. Bu işi gururla yapıyoruz" dedi.
'ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYUP, YAPILABİLECEK HER ŞEYİ YAPILORUZ'
Denizli Barosu Yönetim Kurulu üyesi ve grubun menajeri avukat Emir Eren ise, avukatların topluma karşı sorumluluğu bulunduğunun altını çizip, "Baro olarak biz de gruba her türlü desteği veriyoruz. Müzik grubu başta suça sürüklenen çocuklar, kadına şiddet gibi toplumda ne kadar güncel konu varsa dikkat çekiyor. Elimizi taşın altına koyarak elimizden gelini yapmaya çalışıyoruz. Suça Sürüklenen Çocuk olarak, paydaş olarak tanımladığımız ve toplumda kabul görmüş STK'larla birlikte konserler tertipliyoruz" dedi.

DENİZLİ

18 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:45
  • GÜNEŞ 08:10
  • ÖĞLE 13:19
  • İKİNDİ 15:55
  • AKŞAM 18:17
  • YATSI 19:37
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