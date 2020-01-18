Denizlispor'un güveni tam

- SÜPER Lig'de ikinci yarıya Galatasaray deplasmanında başlayacak Yukatel Denizlispor'da camia başarıya inanıyor. Sezonun lik haftasında Galatasaray'ı 2-0 yenen yeşil-siyahlılarda tüm hazırlıklar tamamlanırken, Profesyonel Şube Sorumlusu Ali Fırat, yarın istedikleri sonucu alacaklarını söyledi. Teknik ekibe ve takıma güvendiklerini dile getiren Fırat, "Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Trabzonspor'a hafta içinde 2-0 kaybettik. Bu bizim moralimizi bozmadı. Galatasaray karşısında oyuncu arkadaşlarımız en iyi mücadelelerini ortaya koyacak. Tam 9 yıl sonra döndüğümüz Süper Lig'e Galatasaray galibiyetiyle başlamıştık. Yine kazanmamamız için neden yok" dedi.

Ege ekibinde sakatlıkları süren Sackey ve Bergdich ile cezalı Barrow Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

Denizliszpor'un muhtemel 11'i şöyle;

"Stackhowiak Zeki, Oğuz, Mustafa, Lopes, Murawski, Sacko, Aissati, Recep, Olcay, Rodallega"



DENİZLİ 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:45

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