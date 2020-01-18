2020 Denizli yılı logo seçiminin bitmesine 2 gün kaldı

Denizli'nin plaka kodu 20'nin yan yana geldiği '2020' yılının Denizli yılı ilan edilmesinin ardından tanıtım çalışmalarında ve etkinliklerde kullanılacak logo seçimi için son 2 gün kaldı.

2020'nin Denizli yılı olarak ilan edilmesinin hemen ardından yıl boyunca tanıtım çalışmalarında ve etkinliklerde kullanılacak logo için düzenlenen anket ilk günden itibaren yoğun ilgi çekiyor. Bugüne kadar on binlerce vatandaş www.denizli2020.com adresine girerek seçimini yaptı. Hazırlanan 8 farklı görsel arasından oylanan logolardan en çok oy alan 2020 Denizli Yılı logosu olarak yıl boyunca kullanılacak. Vatandaşların oylarıyla belirleyeceği logo 20 Ocak 2020 saat 20.20'de kamuoyu ile paylaşılacak.

Logo seçiminin bitmesine ise 2 gün kaldı.

DENİZLİ 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:10

ÖĞLE 13:19

İKİNDİ 15:55

AKŞAM 18:17

YATSI 19:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.