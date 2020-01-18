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Denizli’de ahşap köprüden geçmek isteyen traktör, köprünün halatlarının kopması sonucu aşağıdan akan dereye düştü. Kazada traktör sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Acıpayam ilçesi Suçatı Mahallesi’nde meydana geldi. Plakası bulunmayan traktörün sürücüsü Yasin Yılmaz (25), Geriz mevkisinde bulunan Değirmenvanı Köprüsü'nden traktör ile geçmeye çalıştığı sırada köprünün halatlarının daha fazla dayanmaması sonucunda köprü çöktü. Dalaman Çayı'na düşen traktör sürücüsü atlayarak kurtulmaya çalıştı.

Traktör sürücüsü Yılmaz, yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

DENİZLİ 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:45

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