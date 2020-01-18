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Tahta köprü çöktü, traktör çaya düştü

DHA

- DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, Yasin Yılmaz (25) traktörüyle tahta köprüden geçerken halat koptu. Traktör çaya düşerken, Yılmaz yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, Suçatı Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin Yılmaz, yönetimindeki plakasız traktörle Geriz mevkisindeki Değirmenvanı Köprüsü'nden geçmeye çalışırken, halatlardan biri koptu. Traktör Dalaman Çayı'na düşerken, Yılmaz atlayıp, kurtulmaya çalıştı. Yaralanan Yılmaz, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

DENİZLİ

18 Ocak 2020 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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