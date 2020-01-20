Kayalıklarda 2 gün mahsur kalan 6 keçi 8 saatlik operasyonla kurtarıldı DAK ekibinden nefes kesen kurtarma operasyonu Arama kurtarma ekipleri 100 metrelik uçuruma inerek 6 keçiyi kurtardı

– Denizli Dağ Arama Kurtarma (DAK) ekipleri, Çameli ilçesinde kayalıklara düşen ve 2 gün mahsur kalan 6 keçiye 8 saat süren operasyon sonucu ulaşarak halatlarla kurtardı. 100 metrelik uçuruma inen ekiplerin kurtarma operasyon ise nefesleri kesti.

Olay, Çameli ilçesi Sarıkavak Mahallesi’nde meydana geldi. Bir besiciye ait 6 keçinin yaklaşık 100 metrelik uçurumda mahsur kaldığı ihbarını alan DAK ekipleri bölgeye giderek hayvanların kurtarılması için operasyon başlattı. Önce keçilerin yerini tespit eden DAK ekipleri ardından kayalıklara halat ve makara sistemi kurdu. Sonrasında ise ekipler altından Dalamn Çayı'nın aktığı ve yaklaşık 100 metre yükseklikte bulunan kayalıklara inerek keçileri yukarı çıkardı. Kurtarılan 6 keçi ardından sahibine teslim edildi.

Keçilerin kayalıklarda 2 gün boyunca mahsur kaldıkları ve kayalıklar arasındaki otları yiyerek hayatta kalabildikleri öğrenildi.

DENİZLİ 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:44

GÜNEŞ 08:09

ÖĞLE 13:19

İKİNDİ 15:57

AKŞAM 18:20

YATSI 19:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.