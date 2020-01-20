PKK-KCK terör örgütü davasından aranan şahıs yakalandı

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Denizli’de hakkında PKKKCK terör örgütü davasından yakalama kararı bulunan bir şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz polis tarafından yapılan operasyonda yargılandığı PKKKCK terör örgütü davasında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

DENİZLİ 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:44

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