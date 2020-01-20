Denizli'de FETÖ'ye 13 tutuklama

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DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 kişiden 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri, dün, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon yaptı. Aralarında ByLock kullanıcılarının da olduğu belirtilen 27 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital veriler ve örgütsel dokümanlara el konuldu. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



DENİZLİ 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:44

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