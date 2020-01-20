Denizli'de iş yerlerine yönelik denetlemeler ve operasyonlarda yabancı uyruklu 12 konsomatris, İl Göç İdaresine teslim edildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1319 Ocak tarihleri arasında yapılan operasyonlar kapsamında umuma açık ve istirahat, eğlence mekanlarına toplamda 141 bin 350 lira idari para cezası kesti. Yapılan operasyon ve denetlemeler sonucunda bir iş yerinin ruhsatsız çalıştırıldığı, 2 iş yerinde kumar oynatıldığı, bir masaj salonunda eksik evrak olduğu tespit edildi. Denetlemesi yapılan 10 ayrı iş yerinde konsomatrislik yapan 52 kadından 12’si, yabancı uyruklu olduğu tespit edilerek gerekli işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.

Bir eğlence mekanında TAPDK belgesi bulunmadığı için iş yerinde bulunan 247 şişe alkollü içecek muhafaza altına alındı. Bir başka iş yerinde ise sahte bandrollü 33 şişe rakı muhafaza altına alındı. Çalışmalar sonucunda 15 bin 288 TL idari para cezası uygulandı.



Apartta kimlik bildirmeyenlere para cezası

Geçici konaklama yerlerine yönelik kontrol ve denetlemelerde 13 ayrı adreste bulunan 289 apart daire kontrol edildi. 12 apart daire sahibine ve yetkilisine kimlik bildirme kanunu kapsamında 126 bin 62 TL idari para cezası uygulandı.

DENİZLİ 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:44

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