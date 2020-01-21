Denizlispor'da kupa mesaisi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

- SÜPER Lig'de ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenilen Yukatel Denizlispor gözünü Trabzonspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçına çevirdi. İlk maçta rakibine deplasmanda 2-0 yenilerek tur şansını zora sokan yeşil-siyahlılarda, teknik direktör Mehmet Özdilek'in oyuncularını umutsuzluğa kapılmamaları konusunda motive ettiği bildirildi. Kupa maçlarının her zaman değişkenlik gösterdiğini futbolcularına anlatan deneyimli teknik adamın, "Biz pes etmeyeceğiz. Zor bir fikstürden geçiyoruz ancak vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Ege ekibinde Galatasaray karşılaşmasında sakatlanan Mustafa Yumlu'nun perşembe günü sahadaki yerini alamayacağı açıklandı. Mustafa'nın çekilen MR'ında arka adalesinde kanama tespit edildi. Sakatlıkları süren Barrow ve Bergdich'in de Trabzonspor müsabakasında riske edilmeyecekleri kaydedildi.



DENİZLİ 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:44

GÜNEŞ 08:09

ÖĞLE 13:20

İKİNDİ 15:58

AKŞAM 18:21

YATSI 19:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.