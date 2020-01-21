Denizlispor - Trabzonspor karşılaşmasının bilet fiyatları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmasında Trabzonspor ile karşılaşacağı maçın bilet fiyatları belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında 23 Ocak Perşembe günü saat 17.00’de Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynanacak olan Denizlispor Trabzonspor maçının biletleri 22 Ocak Çarşamba günü saat 11.00 itibariyle satışa çıkacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları, VIP 20 TL, Loca Önü 20 TL, Kapalı Tribün 20 TL, Maraton ve Misafir Tribün ise 10 TL olarak satışa sunulacak.

DENİZLİ 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:44

GÜNEŞ 08:09

ÖĞLE 13:20

İKİNDİ 15:58

AKŞAM 18:21

YATSI 19:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.