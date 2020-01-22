Çivril can hayvan pazarı 21 gün süre ile kapatıldı

Denizli'nin Çivril ilçesinde şap hastalığı nedeniyle canlı hayvan pazarı 21 gün süre ile geçici olarak kapatıldı.

Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, pazarda gerçekleştirdikleri incelemede bazı mahallerden getirilen hayvanlarda şap olduğunu tespit etti. İncelemelerin ardından pazarın 21 gün geçici süre ile kapatılması kararı alındı. Pazarın açılma zamanının ise ilerleyen günlerde vatandaşlara duyuru yolu ile bildirileceği belirtildi.

DENİZLİ 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:44

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