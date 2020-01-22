Demir misketle aracın camını kırıp çantayı çaldılar Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı

Denizli’de demir misketle bir aracın arka camını kıran iki şahıs araç içindeki çantayı alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Önceki gece yaşanan olayda, Emre O. isimli şahsın evinin önüne park ettiği 35 ABU 090 plakalı hafif ticari aracının yanına gelen iki şahıs demir misketi aracın arka camını kırdı. Ardından şahıslardan biri gözcülük yaparken diğeri ise bagajda içinde evrakların bulunduğu çantayı aldı. Şahıslar ardından gecenin karanlığından faydalanarak kaçtı.

Olayın sabahında aracının yanına gelen Emre O., kırılan camı ve çantasının olmadığını fark edince polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevredeki güvelik kameralarını inceleyerek şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

DENİZLİ 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:44

GÜNEŞ 08:08

ÖĞLE 13:20

İKİNDİ 15:59

AKŞAM 18:22

YATSI 19:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.