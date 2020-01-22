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Mehmet Özdilek: “Tranzonspor maçına genç oyuncular ile çıkıp bu maçı tolere etmek ...

İHA

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacakları Trabzonspor maçına eksik ve sakat futbolculardan dolayı çok rotasyonlu bir kadro ile çıkacaklarını kaydederek, "Genç oyuncular ile çıkıp bu maçı tolere etmek istiyoruz. Stoper mevkiinde ciddi eksikliklerimiz var. Mustafa'nın da sakatlanması o anlamda bizi ciddi zora soktu" dedi.

Mehmet Özdilek: “Tranzonspor maçına genç oyuncular ile çıkıp bu maçı tolere etmek istiyoruz” Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: “Mustafa Yumlu’nun sakatlanması bizi zora soktu”

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacakları Trabzonspor maçına eksik ve sakat futbolculardan dolayı çok rotasyonlu bir kadro ile çıkacaklarını kaydederek, “Genç oyuncular ile çıkıp bu maçı tolere etmek istiyoruz. Stoper mevkiinde ciddi eksikliklerimiz var. Mustafa’nın da sakatlanması o anlamda bizi ciddi zora soktu” dedi.
Yeşilsiyahlı ekip Trabzonspor maçı hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti. Antrenman öncesi basın toplantısı düzenleyen Mehmet Özdilek, eksik ve sakat futbolcuların yokluğuna değindi. Çok değişken bir oyuncu kadrosuna sahip olmadıklarını hatırlatan Mehmet Özdilek, en son oynanan Galatasaray maçında sakatlanan Mustafa Yumlu’nun birkaç hafta sahalardan uzak olacağını söyledi.

"Ciddi eksiklerimiz var"
Mehmet Özdilek, kupada ilk maçı kaybettiklerini hatırlatarak, “Yarınki maça çıkarken aslında ciddi eksiklerimiz var. Bunu çok net söyleyeyim. İki tane hasta oyuncumuz var ve ikisi de hastanedeler. Barrow ve İsmail Aissati. Saki iki gündür takımla çalışmaya başladı. 1520 gündür takımdan ayrıydı, onun da ciddi bir rahatsızlığı vardı. Onun geri dönmesi bize moral verdi ama yarın oynayıp oynamayacağı belli değil. Yine de oynatma ihtimalimiz yüksek çünkü elimizde çok fazla değişken oyuncu kadromuz olmadığı için muhakkak ki pazar günü de oynayacağımız lig maçını düşünmek zorundayız. Böyle bir karma kadro ile çıkmaya çalışacağız. Mustafa Yumlu, Galatasaray maçında arka adalesinde bir problem yaşadı. Onun yarın değil pazar günü de sahada olması zor görünüyor. Ona da yoğun bir tedavi süreci uyguluyoruz en azından Göztepe karşılaşmasına oynatabilir miyiz diyerek” dedi.

“Ümit ederim ki bu iki oyuncumuz hafta sonuna kadar katılır”
Trabzonspor karşılaşmasına eksik oyunculardan dolayı rotasyonlu bir kadro ile çıkacaklarını vurgulayan Mehmet Özdilek, karşılaşmaya genç bir kadro ile çıkacaklarını söyledi. Mehmet Özdilek, takımın yeni transferlerinden Ogenyi Onazi’nin ise bugün kadroya katılacağını belirtti. Özellikle stoper mevkinde ciddi sıkıntılarının olduğunu vurgulayan Mehmet Özdilek, “Bakıldığı zaman ‘evet’ sıkıntılarımız var, Ogenyi Onazi’nin pasaport işlemleri vardı ve bugün dönecek. Onun da durumuna bakacağız. Hem fiziksel hem de takımla antrenman yapmamanın getirdiği sıkıntılar var. Onları aşmak için biraz zamana ihtiyacımız var. Yarınki maçı tabi ki çıkıp oynayacağız. Ama çok rotasyonlu bir kadro ile çıkacağız. Genç oyuncular ile çıkıp bu maçı tolere etmek istiyoruz" diye konuştu.

"Stoper mevkiinde ciddi eksikliklerimiz var"
Transferle ilgili konuşan Özdilek, "Devre arası transferler bir kere çok zor transferlerdir. Devre arasında kampa girmeyen oyuncunun adaptasyonu, takımı ve oyuncu arkadaşları tanıması neredeyse 3 ayı buluyor. Dolayısı ile geçen 34 haftada aslında gelen transferlerden çok faydalanamıyorsunuz. Böyle bir gerçek var ortada. Onun için devre arası transferlerin kampa katılması çok önemli. Ümit ederim ki bu iki oyuncumuz hafta sonuna kadar katılır. En azından biri katılır ki biraz derin nefes alırız. Stoper mevkiinde ciddi eksikliklerimiz var. Çok net bu durum, Mustafa’nın da sakatlanması o anlamda bizi ciddi zora soktu. Hafta sonuna kadar ümit ederim ki stoper mevkiinde bir arkadaşımızı bünyemize katarız” şeklinde konuştu.

DENİZLİ

22 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:44
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  • İKİNDİ 15:59
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