Büyükşehir’in Türk Sanat Müziği Konseri büyük beğeni topladı

Sanat ve kültür etkinliklerine yeni yılda da devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı, 110 kişiden oluşan dev koro ile Türk Sanat Müziği Konseri düzenledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu,Türk Sanat Müziği Korosu Konseri düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu’nda düzenlenen geceye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. 110 kişinin yer aldığı Türk Sanat Müziği Korosu’nun gerçekleştirdiği konseri Ahmet Nuri Çağdaş yönetti. Birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği gecede davetliler de koroya eşlik etti. Koronun seslendirdiği birbirinden güzel şarkılar büyük beğeni topladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan konsere katılan tüm davetlilere ve sanatçılara teşekkür ederek, "Gönlümüzü hoş eden, bir solukta dinlediğimiz, yorgunluğumuzu gideren çok güzel bir konser dinledik. Önümüzdeki süreç içerisinde Büyükşehir Belediyesi Konservatuarımız konserlerine devam edecek. Tüm halkımızı etkinliklerimize bekliyoruz" diye konuştu.

DENİZLİ 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:44

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