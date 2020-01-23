Sömestirde termali ile ünlü Karahayıt'a tatilci akını

- TÜRKİYEnin önemli termal turizm merkezlerinden biri olan ve şifalı olduğu öne sürülen kırmızı suyuyla ünlü Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Karahayıt Mahallesi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor. Bölgedeki otel ve pansiyonlar yüzde yüz doluluk oranına ulaşırken, tatilciler soğuk havada yaklaşık 40 derece şifalı termal havuzlara girip, keyfini çıkarıyor.

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte Türkiye'nin her yerinden yerli turistler aileleriyle birlikte, Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Karahayıt Mahallesi'ne adeta akın ediyor. Önemli termal turizm merkezlerinden biri olan şifalı kırmızı suyuyla ünlü Karahayıt'ta bulunan otel ve pansiyonlar günler öncesinden yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Pamukkale'ye özgü olan dünyaca ünlü beyaz travertenlerin kırmızısı da Karahayıt'ta bulunuyor. Yaklaşık 500 metrekare alanda bulunan kırmızı renkteki travertenleri ziyaret eden tatilciler, soğuk havada termal sıcak suyun keyfini yaşıyor. Ziyaretçiler, havuzlardaki kırmızı suyun çamurunu yüzlerine ve vücutlarına sürüyor. Kırmızı su ve termal çamurun böbrek taşı, kalp, damar sertliği, yüksek tansiyon, romatizmal hastalıklar, siyatik, kireçlenme, kadın ve deri hastalıkları, bel ve boyun fıtığı, sindirim, mide, bağırsak, karaciğer, safra yolları, diyabet, egzama, vücut direncini arttırma, metabolizma bozuklukları tedavisinde de son derece şifalı olduğu belirtiliyor.

Yarıyıl tatili için Hatay'dan ailesiyle birlikte Karahayıt'a gelen Ahmet Yüzbaşı, "Karahayıt'a ilk kez kırmızı suyu görmeye geldik. Tatili termal merkezde değerlendirmek istedik. Soğuk havada termal havuzlara girerek tatilin tadını çocuklarla birlikte çıkarıyoruz" dedi. İzmir'den gelen ortaokul öğrencisi Ege Çapan, bu yıl yarıyıl tatilini babasıyla birlikte farklı şekilde değerlendirdiklerini ifade ederek, "Babam beni karne hediyesi için buraya getirdi. Termal sıcak havuzlara girip, keyfini çıkarıyorum" dedi. Kuşadası'ndan gelen Zerrin Yılmaz da Karahayıt'a daha önce de tedavi amaçlı geldiğini vurgulayıp, "Geçirdiğim ameliyatlar sonrası tedavi amaçlı buraya sık sık geliyorum. Buranın imkanları çok iyi, büyükşehir ve ilçe belediyesinin verdiği imkanlarda çok iyi, özellikle ulaşım çok kolay ve trafik yoğunluğu yok" dedi.

SU KAYNAKTA 58, HAVUZDA 40 DERECE

Antalya'dan gelen Adnan-Yeşim Dönmez çifti, yarıyıl tatili için çocuklarıyla birlikte geldiklerini belirtip, "Karahayıt'ın suyu çok güzel, stresi bile termal havuzlarda atıyorsunuz. Eklem ağrılarıma çok iyi geliyor. Vücudumuz sıcak havuzlarda çok rahatlıyor. Soğuk havada termal havuzlarda yüzmek büyük keyif veriyor. Sürekli gelmek istiyoruz. Özellikle bu şifalı su cilde de çok iyi geliyor. Tatilden ziyade termal sular sağlık için çok önemli. Özelikle kış aylarında yarıyıl tatillerinin en güzel değerlendirilebileceği yerlerden birisi Karahayıt" dedi.

Karahayıt'ta otel müdürü olan Taner Ulutaşdemir ise, Karahayıt'ta termal suyun kaynağından 58 derece çıktığını, oteldeki termal havuzda ise 40 derecede olduğuna dikkati çekip, "Yarıyıl tatil öncesi otelimiz yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Buraya gelen misafirlerimiz soğuk havada termal havuzlara girerek, farklı bir tatil keyfi yaşıyor" dedi.



DENİZLİ 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:43

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