Denizli’de ‘Tandır Kebabı’ geleneği asırlardır devam ediyor. Kentteki meşhur ustaların hazırladığı ve tadına doyum olmayan kebabı yemek için şehir dışından bile gelenler olurken, travertenleri ile dünyaca ünlü Pamukkale’yi gezen turistler de dilden dile dolaşan bu lezzeti tatmadan kentte ayrılmıyor. Kebabın en büyük özelliği ise yenilirken çatal bıçak kullanılmaması.

Denizli’nin en meşhur lezzeti olan tandır kebabını yapmak için ustalar sabahın erken saatlerinde taş fırınların başına geçiyor. İlk iş olarak fırınlarını harlayan ustalar, önceden hazırlanan kuzu etlerini özel şişlere dizmeye başlıyor. Tandır kebabının en büyük özelliği ise çatal ve bıçak kullanılmadan tüketilmesi. Yılların getirdiği geleneği birikim ve tecrübesi ile buluşturan ustaların hazırladığı kebap damaklarda tadına doyum olmaz bir lezzet bırakıyor.

DENİZLİ 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:43

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