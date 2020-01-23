Yangında kahveye duman doldu, müşteriler tavlaya devam etti

- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, bir binanın bodrum katındaki depoda atılan sigara izmaritinden yangın çıktı. Yangın nedeniyle zemin kattaki kahvehaneyi duman sararken, bazı müşteriler kendilerini dışarı attı, bazılarının ise tavla oynamaya devam ettiği görüldü.

Altıntop Mahallesi 854 sokaktaki bir binanın bodrum katında bulunan depoda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle halkı, hortumla su sıkarak yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle zemin katta bulunan kahvehaneyi duman sardı. Müşterilerin bir bölümü panikle dışarı kaçarken, bazıları ise tavla oynamaya devam etti. Tavla oynayanlar, tehlikenin geçtiğini, kendilerini etkileyecek bir durumun olmadığını söyledi. Yangın söndürülürken, gelen itfaiye ekipleri, bodruma girerek herhangi bir tehlike olup olmadığını kontrol etti. Yangında, bodrum kattaki ev eşyaları zarar gördü. Yangının ilk belirlemelere göre atılan sigara izmaritinden çıktığı tespit edildi.



DENİZLİ 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:43

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