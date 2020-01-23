Özgür Çek Denizlispor’da

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Denizlispor, Kasımpaşa’da forma giyen 29 yaşında ki sol kanat oyuncusu Özgür Çek ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren yeşilsiyahlı ekip, Bodrumspor’dan Muhammet Özkal ve Trabzonspor’dan Ogenyi Onazi transferlerinin ardından son olarak Kasımpaşa’da forma giyen 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Özgür Çek ile 2.5 senelik kontrat imzaladı. Haluk Ulusoy Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde kulüp başkanı Ali Çetin, profesyonel futbol şube sorumlusu Ali Fırat ve sportif direktör Burak Özsaraç yer aldı.

DENİZLİ 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:43

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