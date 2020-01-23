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Trabzonspor, penaltılarla çeyrek finalde Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 2 - Trabzonspor: 0 (Maç ...

İHA

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Trabzonspor'a 20 mağlup olan Denizlispor rövanşta rakibini 20 mağlup edince karşılaşma uzatmaya gitti. Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca penaltı atışları sonunda rakibine 42 üstünlük sağlayan bordomavili ekip adını çeyrek finale yazdıran ekip oldu.

Trabzonspor, penaltılarla çeyrek finalde Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 2 - Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Trabzonspor'a 20 mağlup olan Denizlispor rövanşta rakibini 20 mağlup edince karşılaşma uzatmaya gitti. Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca penaltı atışları sonunda rakibine 42 üstünlük sağlayan bordomavili ekip adını çeyrek finale yazdıran ekip oldu.

Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı)
51. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Sörloth, Muhammet Özkal’ın müdahalesi ile yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Sörloth'un vuruşunda kaleci Tolgahan gole izin vermedi.
70. dakikada Nwakaeme'nin ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yusuf Sarı'nın yerden şutunu kaleci Hüseyin kurtarmayı başardı.
90+7. dakikada savunmadan dönen topla buluşan Recep Niyaz'ın şutunu kaleci Erce parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
90+8. dakikada Sedat’ın kullandığı köşe atışında topa yükselen Estupinan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü, ardından savunma topu uzaklaştırdı.
93. dakikada Nwakaeme, ceza sahasına girmek üzereyken Lopes'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem kendisini attığı gerekçesiyle Nwakaeme’ye sarı kart gösterdi. Nwakaeme karta itiraz edince maçın hakemi ikinci sarıdan kırmızı kartla Trabzonsporlu oyuncuyu dışarı gönderdi.
118. dakikada Alihan Alkan’ın ortasında penaltı noktasında yükselen Estupinan’ın yaptığı kafa vuruşunu kaleci Erce son anda parmaklarının ucu ile çeldi.

Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Ali Şansalan xx, Kemal Yılmaz xx, Kerem Ersoy xx
Denizlispor: Tolgahan Acar xx (Hüseyin Altıntaş dk. 66 x), Zeki Yavru xx (Thiaho Lopes dk. 56 x), Isaac Sackey xx, Muhammet Özkal xx, Olcay Şahan xx, Ogenyi Onazi xx (Murawski dk. 56 x), Kibong Mbamba xx, Hadi Sacko xx (Alihan Alkan dk. 91 x), Sedat Şahintürk xx, Recep Niyaz xxx, Oscar Estupinan xxx
Yedekler: Thiaho Lopes, Kadir Kurt, Asım Askungur, Murathan Sütcü
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Trabzonspor: Erce Kardeşler x, Hüseyin Türkmen xx, Hosseini xx, Filip Novak xx, Badou Ndiaye xx, Obi Mikel xx (Doğan Erdoğan dk. 89 x), Yusuf Sarı xx (Kamil Ahmet Çörekçi dk. 105 ?), Abdulkadir Parmak xx (Sosa dk. 46 xx), Serkan Asan xx (Joao Pereira dk. 77 x), Anthony Nwakaeme xx, Alexander Sörloth x
Yedekler: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Gaston Campi, Abdurrahim Dursun, Cafer Tosun, Safa Kınalı, Muhammet Akpınar
Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir
Goller: Estupinan (dk. 13), Recep Niyaz (dk. 22) (Denizlispor)
Penaltılar:
Atanlar: Estupinan, Recep Niyaz (Denizlispor), Joao Pereira, Sosa, Ndiaye, Doğan Erdoğan (Trabzonspor)
Kaçıranlar: Murawski, Lopes (Denizlispor)
Kırmızı kart: Anthony Nwakaeme (dk. 93) (Trabzonspor), Muhammet Özkal (dk. 119) (Denizlispor)
Sarı kartlar: Zeki Yavru, Muhammet Özkal, Olcay Şahan (Denizlispor), Abdulkadir Parmak, Yusuf Sarı, Doğan Erdoğan (Trabzonspor)

DENİZLİ

23 Ocak 2020 Perşembe

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