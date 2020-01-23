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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yukatel Denizlispor - Trabzonspor maçının ardından

DHA

- Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Yukatel Denizlispor´u penaltılar sonucu geçerek adını çeyrek finali yazdırdı. Karşılaşma sonrası iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, penaltı atışları sonucu 4-2 kazandıkları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çimşir, kupada çeyrek finale yükseldikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Böyle bir maç beklemiyorduk, böyle bir skorda beklemiyorduk. Maçın uzatmaya gideceğini de beklemiyorduk. İlk 20 dakikadaki oyun bize yakışmadı. Özellikle rakibin öncedeki oyuncularının yaptığı preslere, topu kullanmakta sıkıntı yaşadık. Merkeze oynadığımız topların çoğunda problem yaşadığımızı düşünüyorum. 2-0 olduktan sonra oyunda format değişikliği yaptık. Ondan sonra maçı elimizde tuttuğumuzu düşünüyorum. İkinci yarının sonuna kadar iyi pozisyonlar bulduk, penaltı kaçırdık. Uzatmada 10 kişi kaldık ve eksik oynadık. Penaltılarda bir üst tura çıktık. Kazandığımız için oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. Tur atladığımız için hepsini tebrik ediyorum" dedi. 
"BİRAZ DAHA DİKKAT ETSİNLER"
Hakemin maçın genelinde kötü bir yönetim gösterdiğini belirten Çimşir, "Bundan sonrasıyla ilgili de neleri eksik yaptık neleri fazla yaptık. Oturup kendi aramızda bu işleri çözeriz. Hakemle ilgili konuşmak istemiyordum ama hocamız bana göre maçın geneli itibariyle kötü bir performans gösterdi. 97´inci dakikada avantaj elinde olan kendini niye atsın ki yere, bir darbe var, darbe sonucu yere düşüyor. Aldatmaya yönelik karar veriyor ve biz oyuncu kaybediyoruz. Lütfen bu konuda dikkat etsin. Maçın geneli itibariyle bence iyi bir performans ortaya koymadı. Biraz daha dikkat etsinler. Sosa´nın alt baldırında darbe vardı. Riske etmek istemedik. Diğer oyuncularla alakalı da bu kadromuz rotasyonlu bir şekilde oyuncuları doğru bir şekilde kullanmak istiyoruz. O olsaydı, bu olsaydı değil de biz kime görev verirsek, arkadaşlar en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Onlarla ilgili olumsuzluk varsa zaten onlara formayı veren benim. O konuyla ilgili kendi öz eleştirimi de yaparım" diye konuştu. 
ÖZDİLEK: BİZ KUPADAN ELENECEKSEK DE BÖYLE ELENMELİYDİK
Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise yaptığı açıklamada, 120 dakika boylunca seyir zevki yüksek olan bir karşılaşma oynandığını söyledi. Oyuncularını mücadelelerinden dolayı kutlayan Özdilek, "Bu maça çıkarken sakat ve hasta çok oyuncumuz vardı. ilk maçı da 2-0 kaybetmiştik. Bu skorla kendi sahanızda oynamak kolay değil. İlk devre gol yememek bizim için çok önemliydi. 25'inci dakikada 2-0´ı yakaladık. Seyircimizin desteğiyle sahada daha da güçlü bir şekilde rakibimize var olduğumuzu hissettirdik. Tolgahan´ın performansı ve penaltıyı kurtarması bizi oyunun içinde tuttu. O da bugün uzun zamandır oynanamamasına rağmen müthiş oynadı. Onun yerine oyuna giren Hüseyin´de çok iyi oynadı. Penaltıdan sonra 90´da işi bitirebilirdik. Top direkten döndü. Erce´nin iki tane kurtardığı inanılmaz pozisyon var. 120 dakika seyir zevki yüksek bir karşılaşma oldu. Penaltılar yüzde 50´ye 50. Dolayısıyla rakip penaltılar sonucu çeyrek finale yükseldi. Rakibi tebrik ediyoruz. Biz de 8 gün içerisinde bir Galatasaray, iki Trabzonspor maçı oynadık. İyi bir takım olduğumuzu kamuoyuna gösterdik. Pazar günü ligde önemli bir müsabaka oynayacağız. Seyircinin bugün pozitif olarak takımı desteklemesi müthiş bir güç oldu. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Biz kupadan eleneceksek de böyle elenmeliydik. Hepsinin yüreklerine, ayaklarına sağlık" şeklinde konuştu. 

DENİZLİ

23 Ocak 2020 Perşembe

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