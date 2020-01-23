Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor’u penaltı atışları ile 42 yenerek çeyrek finale yükseldikleri karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, “Böyle bir maç, böyle bir skor ve maçın uzatmaya gitmesini beklemiyorduk” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında Trabzonspor, Denizlispor'u penaltı atışlarıyla 42 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hüseyin Çimşir, “Böyle bir maç, böyle bir skor ve maçın uzatmaya gitmesini beklemiyorduk. Ama özellikle oyunun başındaki ilk 20 dakikadaki oyun bize yakışmadı. Özellikle rakibin öndeki oyuncularının yaptığı preslerde topu kullanmakta sıkıntı yaşadık. Merkeze oynadığımız topların çoğunda problem yaşadığımızı düşünüyorum. 20 olduktan sonra skor oyunda bir format değişikliği yaptık. Ondan sonrada oyunu elimizde tuttuğumuzu düşünüyorum. İyi pozisyonlar bulduk ve penaltı kaçırdık. Uzatmalarda da yaklaşık 30 dakika 10 kişi ile eksik oynadık. Penaltılarda da turu geçip bir üst tur çıktık” dedi.



“Maçın geneli itibari ile hocamız kötü bir performans gösterdi”

Gazetecilerin "Hakemi nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Hüseyin Çimşir, şöyle cevap verdi:

“Maçın geneli itibari ile hocamız kötü bir performans gösterdi. Özellikle uzatmada geçmiş adam kendisini yere atmaz avantajı olan adam niye kendisini yere atsın? Bir darbe var ve bunun sonucunda yere düşüyor. Aldatmaya yönelik kart veriyor ve biz oyuncu kaybediyoruz. Lütfen bu konuda biraz daha dikkat etsinler. Maçın geneli itibari ile iyi bir maç ortaya koymadı performans anlamında.”

DENİZLİ 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:43

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