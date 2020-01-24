Beyaz cennet Pamukkale’de esnafın ‘corona’ virüsü endişesi Çinli turistlerin yoğun olarak geldiği Pamukkale’de esnaf virüse karşı önlemlerin arttırılmasını istiyor

Her gün binlerce turistin geldiği ve özellikle Çin başta olmak üzere Uzak Asya ülkelerinden oldukça fazla ziyaretçi alan dünyaca ünlü beyaz cennet Denizli Pamukkale’de, esnaf korkuya neden olan ‘corona’ virüsü ile ilgili olarak gerekli önlemlerin alınmasını istiyor.

Geçtiğimiz yıl milyonlarca turisti ağırlayan Pamukkale’de, esnaf ‘corona’ virüsüne karşı havaalanları başta olmak üzere gerekli sağlık tedbirlerinin alınmasını istiyor. Esnaflar Uzak Asya ülkeleri ile Çin’den gelen turistler travertenleri gezdikten sonra yemek, alışveriş ve berber ile kuaför başta olmak üzere kişisel ihtiyaçlarını Pamukkale ve Karahayıt Mahallesindeki dükkanlardan sağladıklarını dikkat çektiler.

Bölgede uzun yıllardır berber dükkanı işleten Ali Tekin isimli esnaf müşterilerinin çoğunluğunun Çinli olduğunu anımsatarak, “Burası turistik yerde olduğu için genelde de Uzak Doğulular geldiği için ister istemez dükkana geldiklerinde içli dışlı oluyoruz. Biz onlara karşı önlem alıp maske takıyoruz. Ama geldikleri havaalanlarında ve buradaki havaalanlarında sıkı bir önlem alınmasını istiyoruz” dedi.



“Öyle yabana atılacak bir hastalık değil”

Lokantası esnafı Tugay Kara, turizmle ilgilendiklerini ve iş yerlerine geliş gidişlerin fazla olduğunu kaydederek, gerekli önlemlerin alınması halinde kendilerinin hasta olmayacaklarını söyledi.

Fotoğrafçı esnaflarından Suat Fon ise tedbirlerin sadece Çin’de değil, Türkiye’deki havaalanlarında da alınması gerektiğine vurgu yaptı. Hastalığın yabana atılacak bir hastalık olmadığına dikkat çeken Fon şunları söyledi:

“Sadece Çin ile ilgili değil buraya her gün farklı milletlerden insanlar geliyor. Tehlike var ama bu anlamda önlemler alındığını da biliyoruz. Benim kız arkadaşım Çinli, ondan aldığım bilgi doğrultusunda havaalanından geçerken belli bir kontrolden geçiyorlarmış. Ama tek taraflı değil de çift taraflı sağlık kontrolünden geçilirse daha iyi olur. Öyle yabana atılacak bir hastalık olduğunu düşünmüyorum havaalanlarında yapılacak kontroller ile herkesin içi rahat olur.”

DENİZLİ 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:43

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