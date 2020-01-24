Denizlispor’da Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

Denizlispor, Süper Lig’in 19. haftasında pazar günü evinde oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bu sabah gerçekleştirdiği antrenman ile başladı.

Haluk Ulusoy Tesisleri’nde, Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetimindeki idman düz koşu, ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman yan top ve şut çalışmalarıyla sona erdi.

Antrenmanda Trabzonspor maçında ilk 11’de başlayan futbolcular rejenerasyon çalışmaları gerçekleştirirken, sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu ve Tolgahan Acar çalışmaya katılmadı. Sakatlıkları geçen Ismail Aissati, Madou Barrow ve Zakarya Bergdich takımla birlikte çalışırken, yeni transfer Özgür Çek de takımla birlikte ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Yeşilsiyahlı ekip, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile tamamlayacak.

DENİZLİ 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:43

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