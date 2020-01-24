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Corona virüsü hakkında önemli uyarı Denizli Tekden Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. ...

İHA

Özel Denizli Tekden Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Şerife Akalın, Çin’de 25 kişiyi neden olan ‘corona’ virüsü ile ilgili önemli uyarılarda bulunarak, “Virüs bulaştığında soğuk algınlığı gibi seyrettiğini ancak buna kanılmaması gerekiyor özellikle Çin ve çevresinden gelen yolcuların mutlaka muayene edilmesi gerekiyor” dedi.
Dr. Akalın, Çin’de 25 kişiyi öldüren ve gizemli virüs olarak nitelendirilen corona virüsü hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Akalın, Hong Konglu uzmanlar yeni virüsün genetik yapısının SARS virüsü ile yüzde 80 örtüştüğünü ifade ederek uyarıda bulunduğunu hatırlatarak, “Aralık 2019’da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs, 2002’de yine ilk kez Çin’de görülerek 790 kişinin ölümüne yol açan virüsün akut solunum yolu sendromu (SARS) salgınına benzemektedir. Çin ve çevresinden gelen yolcuların mutlaka muayene edilmesi gerekiyor. Virüsün seyahat ile kolayca taşınabilir. Türkiye’nin salgın bölgesine uzak olmakla birlikte bu bölgeden turistik gezi amaçlı ülkemizi ziyaret etmesin beklenen kişiler olabilir. Hastalığın kuluçka süresi ve bulaşma yolu kesin olarak bilinmediğinden Çin'den, özellikle de Wuhan şehri ve çevresinden gelen her yolcu mutlaka muayene edilmeli, ateş veya solunum bulguları var ise belirli merkezlerde tetkik edilerek hastalığın dışlanması kritik öneme sahiptir” dedi.

“Aslında çoğumuzun bu virüsün bilindik tipleri ile defalarca karşılaştı”
Corona virüsü hakkında da bilgiler aktaran Özel Dr. Akalın Çin'in Wuhan kentinde 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren bildirilmeye başlanan ve 20 Ocak itibarı ile 224 vakaya ulaşan zatürre salgınının etkeninin 7 Ocak 2020 tarihinde Çin sağlık otoriteleri tarafından ‘2019 yeni Coronavirus (2019nCoV)’ olarak ilan edildiğini anımsattı. Dr. Akalın, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Corona virüsler hayvanlardan insanlara bulaşan ve soğuk algınlığından ciddi zatürreye bağlı solunum yetmezliğine ve ölümlere yol açabilen geniş bir virüs ailesidir. Aslında çoğumuzun bu virüsün bilindik tipleri ile defalarca karşılaştığı ve defalarca soğuk algınlığı geçirdiği söylenebilir. Ancak hayvanlar arasında dolaşan bazı türler insanın bağışıklık sistemine tamamıyla yabancıdır ve insana bulaştığında (daha önce SARS ve MeRS salgınlarında olduğu gibi) ciddi sonuçlara yol açabilmektedir. SARS virüsünün misk kedilerinden, MeRS virüsünün ise tek hörgüçlü develerden bulaştığı bilinmektedir. Yeni coronavirus salgınının Wuhan şehrinde bir deniz ürünleri toptan satış pazarından kaynaklandığı düşünülmekle birlikte hangi hayvandan bulaştığı henüz kesinlik kazanmamıştır.”

“Virüs insandan insana geçiyor”
Virüsün hayvandan başlayarak insandan insana geçtiğini vurgulayan Dr. Akalın, “DSÖ ve Çin sağlık yetkilileri hayvanların yanı sıra insandan insana da bulaştığını açıkladı. İlk vakalara hayvandan bulaşmış olmakla birlikte hayvan teması olmayan vakaların da görülmeye başlanması ile virüsün insandan insana da bulaşabildiği düşünülmeye başlanmıştır. İnsandan insana bulaşıp bulaşmadığını ve kesin bulaşma yolunu ortaya koymaya yönelik çalışmalar devam etmektedir. 16 Ocak'ta virüsün tanısını koymak için kullanılabilecek laboratuvar yönteminin belirlendiği duyurulmuştur” dedi.

“Ölüme neden olabilir”
Soğuk algınlığı gibi seyrettiğini ancak buna kanılmaması gerektiğini söyleyen Dr. Akalın, “Yeni corona virüs bulaştığı bazı kimselerde belirtisiz veya çok hafif bulgularla soğuk algınlığı gibi seyrediyor olabilir. Ancak tanı konan vakalarda ateş, öksürük, nefes darlığı ve solunum güçlüğü bulguları ön plandadır. Ciddi vakalarda, enfeksiyonpnömoni (zatürre), ciddi akut solunum sendromu, böbrek yetmezliğine ve hatta ölüme neden olabilmektedir” ifadelerini yer verdi.

“Corona virüs’lü hasta gelirse”
Corona virüs vakası görülme ihtimaline karşı yapılacak olan ilk müdahale konusunda bilgiler aktaran Dr. Akalın, “Corona virüs vakası görülme ihtimaline karşı Özel Denizli Tekden Hastanemizde Pandemik İnfluenza Eylem Planımız güncellenmiştir. Eylem planında yer alan kişisel koruyucu ekipman ve malzeme stok kontrollerinin yapılıp, eksiklikler tamamlanmıştır. Şüpheli vaka olduğunda öncelikle Hastanemiz acil servis, yoğun bakım üniteleri, göğüs hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, pediatri ve dahiliye bölümlerinde görevli sağlık personelinin konuyla ilgili acil bilgilendirilip gerekli önlemler hemen alınacaktır” dedi.

"İşte korunma yolları"
Dünya Sağlık Örgütü’nün bu konuda korunma amaçlı yaptığı açıklamaları olduğunu söyleyen Dr. Akalın, Dünya Sağlık Örgütünün de önerilerini sıralayarak, “Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için popülasyonlara ve sağlık çalışanlarına temel ilkeleri hatırlatmak akıllıca olacaktır akut solunum yolu enfeksiyonları olan kişilerle yakın temastan kaçınmak, özellikle hasta insanlar veya çevresi ile doğrudan temas ettikten sonra sık sık el yıkamak, çiftlik veya vahşi hayvanlarla korunmasız temastan kaçınmak, akut solunum yolu enfeksiyonu semptomları olan kişiler öksürürken görgü kurallarını uygulamalıdır (mesafeyi korumalı, öksürürken ve hapşırırken tek kullanımlık kağıt mendil veya kıyafetlerle ağız ve burun kapatılmalı ve eller yıkanmalı.) Sağlık kuruluşlarında, hastanelerde, özellikle acil servislerde standart enfeksiyon önleme ve kontrol uygulamalarını artırmak. DSÖ, gezginler için belirli bir sağlık tedbiri önermemektedir. Seyahat sırasında veya sonrasında solunum yolu hastalığını düşündüren semptomlar olması durumunda, gezginlerin tıbbi yardım almaları ve seyahat geçmişlerini sağlık uzmanlarıyla paylaşmaları şiddetle tavsiye edilmektedir” şeklinde konuştu.

DENİZLİ

24 Ocak 2020 Cuma

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