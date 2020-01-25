Denizlispor, deplasman tribün gelirini afet bölgesine bağışlayacak

Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin, yarın ligde oynayacakları Antalyaspor karşılaşmasındaki deplasman tribün gelirlerini Elazığ afet bölgesine bağışlayacaklarını belirtti.

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan ve çevre il ve ilçelerde de hissedilen deprem dolayısıyla Denizlispor, depremzedelerin yaralarının sarılmasına katkı sağlamak için harekete geçti.

Başkan Çetin, Süper Lig'in 19. haftasında yarın oynanacak DenizlisporAntalyaspor mücadelesinde deplasman tribünü gelirlerinin depremzedelere bağışlanacağını söyledi. Elazığ merkezli depremin üzüntüsü içinde olduklarını belirten Başkan Çetin, “Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Denizlispor Kulübü olarak depremzedelerimizin her zaman yanında olacağız. İlk olarak Antalyaspor maçında deplasman tribününden elde edeceğimiz geliri bağışlayacağız. Bundan sonraki süreçte de yardımlarımızı sürdüreceğiz” dedi.

DENİZLİ 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:42

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