Denizli Sarraf ve Kuyumcular Odası Başkanı Yusuf Yıldırım, altının gramının 300 TL’ye kadar yükselmesinin nedeninin döviz kurunda yaşanan artıştan yaşandığını ifade ederek, “Altının gramı hep söylediğimiz gibi 310 TL, 320 TL, 350 TL seviyelerine çok rahatlıkla yakalayacaktır” dedi.
Geçtiğimiz haftalarda 300 TL’nin üstüne çıkan ve sonrasında 290 TL’ye kadar gerileyen gram altın tekrar yükselişe geçti. Dün kapanan piyasalarda altın gram fiyatı 300 TL’den kapattı. Piyasaların kapalı olduğu hafta sonunda ise gram altın Denizli’de 301302 TL’den alıcı buluyor.
DENİZLİ
25 Ocak 2020 Cumartesi
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