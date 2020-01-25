Denizlispor, Ben Youssef´i kadrosuna kattı

Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa ile yollarını ayıran Tunuslu savunmacı Syam Ben Youssef´i kadrosuna dahil etti.
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Yukatel Denizlispor, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa´da forma giyen 31 yaşındaki stoper Syam Ben Youssef´le sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. 30 yaşındaki stoper için Haluk Ulusoy Tesisleri´nde imza töreni düzenledi. Deneyimli savunmacı, Burak Özsaraç´ın da hazır bulunduğu törende kendisini Denizlispor´a bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.
DENİZLİ
25 Ocak 2020 Cumartesi
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