Denizli'de 'Corona iddiasına' yalanlama

DENİZLİ İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, kentte corona virüsüyle ilgili herhangi bir saptama bulunmadığını açıkladı.

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, kentte Çinli bir turistin corona virüsü şüphesiyle tedavi altına alındığı iddiasını yaptığı açıklamayla yalanladı. Öztürk, bu gece Çinli bir turistin yüksek ateş şikayetiyle Denizli Devlet Hastanesi´ne başvurduğunu belirterek, "Çinli bir turist 38,5 derece ateşle Denizli Devlet Hastanesi´ne geldi. Yapılan tetkiklerde, corona virüsüne ait bir bulguya rastlanmadı. Mevsimsel gribal enfeksiyon tedavisi uygulandı. Kentte herhangi bir birim de karantina altına alınmamıştır" dedi.

DENİZLİ 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:06

ÖĞLE 13:21

İKİNDİ 16:03

AKŞAM 18:26

YATSI 19:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.