Kum birikintisi ölüm getirdi Kum birikintisine çarpıp devrilen araçta 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Denizli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki kum birikintisine çarparak devrildi. Kazada hayatını kaybeden 18 yaşındaki sürücünün cesedi iş makinesi ile aracın kaldırılması ile altından çıkarılabildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çameli ilçesi Gökçeyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Başkacı mevkisinde yaşanan kazada, Yasin Kemal Arslan (18) isimli şahsın kullandığı 20 ADD 005 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki kum birikintisine çarparak devrildi. Sürücü Arslan, ters dönen otomobilin altında kalarak can verdi. Kazada araç içerisinde bulunan Bekir Çal ise ağır yaralandı. Çal olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Arslan’ın cansız bedeni ise olay yerine çağrılan bir iş makinesinin kepçesine bağlanan halatla kaldırılan otomobilin altından Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından çıkarıldı.

Kazanın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

DENİZLİ 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:42

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