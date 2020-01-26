Kum yığınına çarpan otomobil, takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki kum yığınına çarparak, takla atan otomobilin sürücüsü Yasin Kemal Arslan, yaşamını yitirdi. Araçtaki B.Ç. ise yola savrularak, yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında, Gökçeyaka Mahallesi Başkacı mevkisinde meydana geldi. Yasin Kemal Arslan'ın kullandığı 20 ADD 005 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki kum yığına çarparak, takla attı. Kaza ihbarı üzerine, bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, sürücü Arslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Takla atan araçtan savrularak, yaralanan B.Ç. ise ambulansla Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yasin Kemal Arslan'ın cansız bedeni, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



DENİZLİ 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:42

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