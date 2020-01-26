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Yukatel Denizlispor - Antalyaspor: 0-3

DHA

- STAT: Denizli Atatürk

- STAT: Denizli Atatürk
HAKEMLER: Halil Umut Meler (xx), Bahtiyar Birinci (xx), İbrahim Bozbey (xx)
YUKATEL DENİZLİSPOR: Stackhowiak (x) Zeki (xx), Oğuz (x), Sackey (x), Lopes (xx), Onazi (x) (Dk. 57 Estupinan x), Murawski (x), Olcay (x) (Dk. 46 Sedat x), Aissati (x) (Dk. 78 Recep x), Barrow (xx), Rodallega (x)
ANTALYASPOR: Boffin (xxx) Bünyamin (xx), Veysel (xxx), Celustka (xxx), Kudryashov (xxx), Yekta (xxx) (Dk. 83 Ufuk), Chico (xx), Sinan Gümüş (xx) (Dk. 78 Harun xx), Fredy (xxx), Mukairu (xxx), Jahovic (xxx) (Dk. 46 Gustavo Blanco xxx)
GOLLER: Dk. 26 Jahovic, Dk. 40 Mukairu, Dk. 57 Gustavo Blanco (Antalyaspor)
SARI KARTLAR: Dk. 3 Bünyamin, Dk. 18 Mukairu, Dk. 87 Oğuz (Antalyaspor), Dk. 12 Onazi (Denizlispor)SÜPER Lig'de Yukatel Denizlispor, evinde düşme hattındaki Antalyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Ligde 12 maç sonra galibiyetle tanışan Antalyaspor'un gollerini 26. dakikada Yeni Malatyaspor'dan ayrılıp hafta içinde sözleşme imzalayarak ilk kez forma giyen yeni transfer Jahovic, 40. dakikada Mukairu ve 57. dakikada Gustavo Blanco attı. Kırmızı-beyazlılarda yeni transfer Sinan Gümüş de ligde ilk kez oynadı. Antalyaspor bu galibiyetle 17 puana ulaşarak nefes alırken, galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Denizlispor 22 puanda kaldı. Ev sahibi kulüpte yönetim, maçın tribün hasılatını Elazığ'da cuma akşamı meydana gelen 6.8'lik depremden etkilenen vatandaşlarımıza bağışladı. Denizlispor ve Antalyasporlu futbolcular sahaya, "Acınız acımızdır. Geçmiş olsun Elazığ, Malatya" yazılı pankartla çıktı. Maç öncesi düzenlenen seremonide meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Maçı 8 bin 500 biletli seyirci izledi. Deplasman tribününde yaklaşık 800 Antalyaspor taraftarı, takımlarına destek oldu. Denizlisporlu taraftarlar 3-0 kaybettikleri maçın ardından teknik direktör Mehmet Özdilek'e tepki gösterdi. Ev sahibi ekipte bazı taraftarlar puansız ayrıldıkları maç sonrası, "Söylesene Şifo Mehmet takım niye oynamıyor" şeklinde tezahüratlar yaptı. 
4. dakikada karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı Denizlispor'dan geldi. Barrow'un kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası içinde Oğuz iyi yükselip kafayı vurdu. Top kaleci Boffin'de kaldı. 
16. dakikada Sinan Gümüş'ün ara pasında ceza sahasında topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Jahovic´in vuruşunu kaleci Stackhowiak kurtardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
22. dakikada Barrow, Rodallega´nın pasıyla sol kanattan ceza sahasına girip şutunu çekti, top az farkla üstten auta gitti. 
26. dakikada konuk ekip öne geçti. Makairu'nun pasında topla buluşan Jahovic'in ceza sahasına girerek yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 0-1.
35. dakikada Antalyaspor en direk serbest vuruş kazandı. 
38. dakikada Aissati sağ kanattan ceza sahasına ortaladı, Rodallega'nın yaptığı kafa vuruşu üstten auta gitti. 
41. dakikada fark 2'ye çıktı. Fredy'nin pasında sağ çaprazda topla buluşan Mukairu'nun yerden sert şutu filelerle buluştu: 0-2.
İlk yarı bu skorla tamamlandı. 
45. dakikada ev sahibinde Barrow'un kullandığı köşe vuruşunda Oğuz ceza sahası içinde kafa vuruşunu yaptı, Boffin topu güçlükle kornere çeldi. 
57. dakikada Antalyaspor üçüncü golü de buldu. Yekta'nın savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan SinanGümüş'ün vuruşu kaleci Stackhowiak'tan döndü. Dönen topu tamamlayan Gustavo Blanco topu ağlara gönderdi: 0-3.
70. dakikada Bünyamin´in pasında Kudriashow´un çaprazdan sert şutunu, kaleci güçlükle kornere çeldi. 
90+1. dakikada Sedat'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Oğuz'un yaptığı kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti.
Maç 3-0 Antalyaspor'un galibiyetiyle sonuçlandı. 

DENİZLİ

26 Ocak 2020 Pazar

  • İMSAK 06:42
  • GÜNEŞ 08:06
  • ÖĞLE 13:21
  • İKİNDİ 16:03
  • AKŞAM 18:26
  • YATSI 19:45
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