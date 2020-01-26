Süper Lig: Denizlispor: 0 - Antalyaspor: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 19. haftasında Denizlispor, Antalyaspor'u konuk etti. Müsabaka kırmızıbeyazlı ekibin 30’lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada sol kanattan Barrow'un ortasında kale önünde Rodallega dokunamayınca top auta gitti.
57. dakikada ceza alanına gönderilen ortada Zeki Yavru'nun uzaklaştırmak istediği topla buluşan Gostavo, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 03
63. dakikada Denizlispor’un kullandığı köşe atışında havadan gelen topa ön direğin önünde yükselen Estupinan’ın kafa şutu üstten az farkla auta gitti.
69. dakikada Sinan'ın pasında ceza sahası sol çaprazdan Kudryashov Wun'unr şutunu kaleci kornere çeldi.
70. dakikada yapılan korner atışında Denizlispor’un uzaklaştırmak istediği topa ceza alanı yayı üzerinde gelişine vuran Sinan’ın şutunu kaleci Stackhowiak aynı güzellikte kurtardı.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Bahtiyar Birinci xx, İbrahim Bozbey xx
Denizlispor: Stackhowiak x, Zeki xx, Oğuz Yılmaz xx, Sackey xx, Lopes xx, Murawski xx, Onazi xx (Estupinan dk.58 x), Olcay x (Sedat dk. 46 x), Barrow xx, Aissati xx (Recep dk 78 x), Rodallega xx
Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Kibong Mbamba, Ben Youssef, Özgür Çek
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Antalyaspor: Boffin xx, Celustka xx, Veysel Sarı xx, Chico xx, Kudriashov xx, Yekta xx (Ufuk dk. 83 ?), Bünyamin Balcı xx, Sinan Gümüş xx (Harun dk. 78 x), Mukairu xxx, Fredy xx, Jahovic xxx (Gustavo dk. 46 xx)
Yedekler: Ferhat Kaplan, Salih Dursun, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Fernando, Talha Bulut, Mikail Başar
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Goller: Adis Jahovic (dk. 27), Mukairu (dk. 41), Gostavo (dk. 57) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Onazi, Oğuz Yılmaz (Denizlispor), Bünyamin Balcı, Mukairu (Antalyaspor)
DENİZLİ
26 Ocak 2020 Pazar
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