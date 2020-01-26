Kızılcabölükspor - Tokatspor: 3-0

- STAT: Semt Sahası
HAKEMLER: Ahmet Ecevit (xx), Hüseyin Otyakmaz (xx), Ahmet Ulu (xx)
KIZILCABÖLÜKSPOR: Amaç Ulaş (xxx) Fatih Şen (xxx), Mustafa Altun (xxx) (Dk. 76 Ümit xx), Ertuğrul (xxx) (Dk. 28 Ethem xxx), Semih (xx), Abdullah (xx), Sedat (xx), Polat (xxx), Taygun (xxx), Ercan (xxx) (Dk. 66 Emre xx), İlyas (xx)
TOKATSPOR: Mikail (x) Berkcan (xx), Birkan (x), Abdülbaki (x), Serhat (x) (Dk. 46 Eray x), Hüseyin (xx), Muhammed Şükrü (x), Ahmet Talha (xx), Ali Can (x) (Dk. 83 Tahir Mert), Sabrican (xx), Mert Yasir (x) (Dk. 56 Metehan x)
GOLLER: Dk. 6 Ertuğrul, Dk. 34 Ethem, Dk. 90 Taygun (Kızılcabölükspor)
SARI KARTLAR: Birkan, Muhammed Şükrü, Hüseyin, Ali Can, Eray (Tokatspor), Polat, Taygun (Kızılcabölükspor)TFF 3. Lig 1. Grup'ta Kızılcabölükspor, 4 maçlık galibiyet hasretine düşme hattındaki Tokatspor'u yenip son verirken, puanını da 23'e çıkardı. Kızılcabölük Semt Sahası'ndaki maçta sarı-kırmızılıların golleri 6. dakikada Ertuğrul, 34. dakikada Ethem ve 90. dakikada Taygun'dan geldi.
DENİZLİ
26 Ocak 2020 Pazar
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