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Kızılcabölükspor - Tokatspor: 3-0

DHA

- STAT: Semt Sahası

- STAT: Semt Sahası
HAKEMLER: Ahmet Ecevit (xx), Hüseyin Otyakmaz (xx), Ahmet Ulu (xx)
KIZILCABÖLÜKSPOR: Amaç Ulaş (xxx) Fatih Şen (xxx), Mustafa Altun (xxx) (Dk. 76 Ümit xx), Ertuğrul (xxx) (Dk. 28 Ethem xxx), Semih (xx), Abdullah (xx), Sedat (xx), Polat (xxx), Taygun (xxx), Ercan (xxx) (Dk. 66 Emre xx), İlyas (xx)
TOKATSPOR: Mikail (x) Berkcan (xx), Birkan (x), Abdülbaki (x), Serhat (x) (Dk. 46 Eray x), Hüseyin (xx), Muhammed Şükrü (x), Ahmet Talha (xx), Ali Can (x) (Dk. 83 Tahir Mert), Sabrican (xx), Mert Yasir (x) (Dk. 56 Metehan x)
GOLLER: Dk. 6 Ertuğrul, Dk. 34 Ethem, Dk. 90 Taygun (Kızılcabölükspor)
SARI KARTLAR: Birkan, Muhammed Şükrü, Hüseyin, Ali Can, Eray (Tokatspor), Polat, Taygun (Kızılcabölükspor)TFF 3. Lig 1. Grup'ta Kızılcabölükspor, 4 maçlık galibiyet hasretine düşme hattındaki Tokatspor'u yenip son verirken, puanını da 23'e çıkardı. Kızılcabölük Semt Sahası'ndaki maçta sarı-kırmızılıların golleri 6. dakikada Ertuğrul, 34. dakikada Ethem ve 90. dakikada Taygun'dan geldi.

DENİZLİ

26 Ocak 2020 Pazar

  • İMSAK 06:42
  • GÜNEŞ 08:06
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  • İKİNDİ 16:03
  • AKŞAM 18:26
  • YATSI 19:45
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