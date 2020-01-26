Yukatel Denizlispor - Antalyaspor maçının ardından

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Yukatel Denizlispor, evinde Antalyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Maç sonrası iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Elazığ ve Malatya'daki depremler nedeniyle Tüm Türkiye´ye başsağlığı diledi. Takımın 11 maç sonra galip geldiğini ifade eden Tuna, "Açıkçası hem özgüven adına hem de saha bütünlüğü adına zor süreçti. Bugün kazanıp 11 maç sonra lige farklı bir bakış açısıyla girmek çok önemliydi. Bugün buradan 3 puanla ayrıldığımız için mutluyuz. Ama futboldan öte yaşananlar, depremde kaybettiklerimiz, yaralılar ve kurtarılanlar daha önemli. Türkiye'deki anlayış futbolda maalesef kazanırken, iyi kaybederken kötüsünüzdür. Ve değişimlerde buna göre oluyor. Biz de güzel mücadeleyi maç sonuna kadar taşıdığımız için keyifli bir maç izlettirdiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

ÖZDİLEK: ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALAR BİZİM AÇIMIZDAN ÇOK DAHA SAĞLIKLI OLACAKTIR

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise Elazığ´ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve çevredeki illerde de hissedilen depremde hayatını kaybedenler için daha üzgün olduklarını belirtti. Sahalarında oynanan mücadeleyi kaybettikleri için üzüntü yaşadıklarını kaydeden Özdilek, "Eksiklikler, sakatlıklar ve hastalıktan gelenler var. Birçok eksiğimiz var. Bunları çok fazla ifade etmiyoruz. Ama sonucunda 11'e 11 oyunda rakibin sadece çabuk hücumda gol bulabileceğini biliyorduk. O mevkide oynayan oyuncuların ilk defa yan yana olması, sağ bekin sol tarafta görev alması Aissati ve Barrow'un ciddi hastalıklarla mücadele etmesi kolay değildi. Rakibin ilk atağında golü bulması futbolun doğallığından olan bir şey" dedi.

"LİGDEKİ POZİSYONUMUZ KÖTÜ DEĞİL"

İlk yarıda yakaladıkları pozisyonları değerlendirememekten yakınan Özdilek, "Pozisyonlarda golü bulsak belki ivme bizim lehimize gidecekti. Ama en önemli unsurlardan bir tanesi kendi evimizdeki potansiyel gücü galibiyetle bitirememenin üzüntüsü içerisindeyiz. Daha 15 hafta gibi uzun bir maraton var. Ligdeki pozisyonumuz kötü değil. Dolayısıyla 1 galibiyet bizi çok farklı yerlere taşıyabilir. Bunu biraz öteledik gibi duruyor. Ben oyuncularımı yine ortaya koyduğu mücadelen dolayı tebrik ediyorum. Yeni gelen sakatlıktan dönen oyuncuların toparlanmasıyla önümüzdeki haftalar bizim açımızdan çok daha sağlıklı olacaktır" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Tamer Tuna´nın açıklaması

Mehmet Özdilek´in açıklaması



DENİZLİ 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:42

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