Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, 11 maç sonra galibiyetin geldiğini değinerek, “Futbol bu; kazanıp, kaybediyoruz. Bugün olanlar, maalesef Türkiye’deki anlayış bu; kazanırken iyi, kaybederken kötü. Tabi futboldan öte yaşanılanlar, depremde kaybettiklerimiz bin 607 yaralı, kurtarılanlar bence bunlar daha önemli” dedi.

Antalyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Denizlispor’u 30’lık skorla mağlup etti. Kırmızıbeyazlı ekip ilk yarıda iki, ikinci yarıda ise attığı bir golle rakibini yenmeyi başardı. Karşılaşma sonrası basın toplantısı düzenleyen Tamer Tuna, Elazığ depremi dolayısı ile geçmiş olsun dileklerini iletti. Elazığ’da yaşanan depremin galibiyetin önünde olduğunu kaydeden Tuna, “11 maçtır kazanamayan, açıkçası hem öz güven adına hem de bütünlük adına, saha bütünlüğü adına zor bir süreçti. Bu gün kazanıp, 11 maç sonra lige farklı bir bakış açısı ile girmek özellikle hem transferlerimiz hem sahada ki bütünlüğümüz çok önemliydi. Bu bütünlüğü gördüğümüz için mutluyuz. Ama tabi futboldan öte yaşanılanlar, depremde kaybettiklerimiz bin 607 yaralı, kurtarılanlar bence bunlar daha önemli. Futbol tabi kazanıp kaybediyoruz bugün olanlar, maalesef Türkiye’deki anlayış bu; kazanırken iyi, kaybederken kötü. Değişimlerde buna göre oluyor ya da bizim istediklerimiz olmuyor. Bugün bunun örnekleri vardı. Maalesef iyi yönleri ile kötü yönleri ile bu çarkın içinde böyle mücadele ediyoruz. Biz de bu mücadeleyi aslında lig sonuna bu maçla taşıdığımız için ve iyi bir Antalyaspor’un örneklerini verdiğimiz için gayet olumluydu” diye konuştu.

DENİZLİ 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:06

ÖĞLE 13:21

İKİNDİ 16:03

AKŞAM 18:26

YATSI 19:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.