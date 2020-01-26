Kızılcabölükspor - Tokatspor: 3-0

Bir şehir daha mühürlendi!



STAT: Kızılcabölük Semt Sahası

HAKEMLER: Ahmet Ecevit (xx), Hüseyin Otyakmaz (xx), Ahmet Ulu (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Amaç Ulaş (xxx), Sedat (xx), İlyas (xx), Semih (xxx), Polat (xx), Taygun (xxx), Fatih (xx), Abdullah (xx), Mustafa Altun (xx), (Dk. 76 Ümit xx), Ertuğrul (xxx) (Dk. 27 Mustafa Ethem xxx), Ercan (xx) (Dk. 65 Emre İşçiler x)

TOKATSPOR: Mikail (x), Berkcan (xx), Birkan (xx), Abdülbaki (x), Serhat (xx), (Dk. 46 Eray x), Hüseyin Sapsağlam (xx), Muhammed (xx), Ahmet Talha (xx), Ali Can (x) (Dk. 83 Tahir x), Sabrican (xx), Mert Yasir (xx) (Dk. 55 Metehan x)

GOLLER: Dk. 6 Ertuğrul, Dk. 33 Mustafa Ethem, Dk. 90 Taygun (Kızılcabölükspor)

SARI KARTLAR: Polat, Taygun (Kızılcabölükspor) Birkan, Muhammed, Hüseyin Sapsağlam, Ali Can (Tokatspor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Kızılcabölükspor, sahasında Tokatspor´u Ertuğrul, Mustafa Ethem ve Taygun´un kaydettiği gollerle 3-0 mağlup etti.

6'ncı dakikada Taygun'un ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Mikail topu tokatladı. Dönen topu penaltı noktası üzerinde tamamlayan Ertuğrul meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu; 1-0

33'üncü dakikada sağ kanattan bindiren Sedat'ın yerden sert ortasında ön direkte topa dokunan Mustafa Ethem topu filelerle buluşturdu: 2-0

50'nci dakikada sol çaprazdan ceza sahası içine giren Ahmet Talha'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

87'nci dakikada sol çaprazdan ceza sahası içine giren Ahmet Talha kaleci Amaç Ulaş ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda kaleci Amaç Ulaş topu güçlükle tokatladı.

90'ıncı dakikada Abdullah'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Taygun yerden düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0

Kızılcabölükspor, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

DENİZLİ 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:06

ÖĞLE 13:21

İKİNDİ 16:03

AKŞAM 18:26

YATSI 19:45

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