Pamukkale'de 2020 hedefi: 3, 5 milyon ziyaretçi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Pamukkale'de 2020 hedefi: 3, 5 milyon ziyaretçi

DHA

- UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Denizli'deki Pamukkale'nin gece aydınlatılması projesi, turizmcileri umutlandırdı. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, 2019'da altın çağını yaşayan Pamukkale'nin gece ışıklandırılmasıyla birlikte 2020 yılında 3 milyon 500 bin ziyaretçi hedeflediklerini söyledi.
Beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale, 4 mevsim boyunca dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerini ağırlıyor. Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden beyaz cennet Pamukkale, tarihi dokusu, termal suları ve eşsiz güzelliğiyle turistlerin beğenisini kazanıyor. Hierapolis Antik Kenti'nin de gezilebildiği Pamukkale'de balon ve paraşüt uçuşları da turistlere eğlenceli vakit geçirme olanağı sunuyor. Yaz kış 36 derece olan Kleopatra Havuzu da ziyaretçilerine tarihi sütunlar arasında yüzme deneyimini yaşama fırsatı sağlıyor.
TURİZMCİLER 2020'DEN UMUTLU
Geçen yıl ziyaretçi rekorları kıran Pamukkale'nin 2020 yılında gece aydınlatılarak ziyarete açılması planlanıyor. Turizmcileri umutlandıran proje ile gece saatlerinde de turistlerin bölgeyi gezip Pamukkale'ye gelen ziyaretçi sayısının artırılması hedefleniyor.
DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, mayıs ayına kadar ışıklandırma işleminin tamamlanacağını söyledi. Işıklandırma sayesinde gece saatlerinde de ziyaretçilerin Pamukkale'yi gezebileceğini aktaran Şen, bu durumun bölgedeki konaklama gün sayısının artmasını beklediklerini ifade etti. Turizmciler olarak 2020 yılından umutlu olduklarını kaydeden DENTUROD Başkanı Şen, "Pamukkale'nin gece aydınlatması ve Pamukkale Üniversitesi'nin Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi projesi bu yıl gerçekleşecek 2 önemli proje. Biz her ikisinin ayrı ayrı 500'er bin kişi ilave ziyaretçi getireceğini düşünüyoruz. 2019 bizim için rekorlar yılı oldu. 2020 yılı içindeki ziyaretçi hedefimiz 3 milyon 500 bin kişidir. Bu iki proje gerçekleşirse Pamukkale ve Hierapolis bölgesi bu ziyaretçi sayısını alacaktır. Laodikya Antik Kenti de Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınması sağlanırsa bu da inanç turizmi için ilave 500 bin kişi civarında bir ziyaretçi getirecektir. Bu süreci başarılı bir şekilde geçirebilirsek 2021 yılında 4 milyon ziyaretçi sayısını yakalarız" diye konuştu.

DENİZLİ

27 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:41
  • GÜNEŞ 08:05
  • ÖĞLE 13:21
  • İKİNDİ 16:04
  • AKŞAM 18:27
  • YATSI 19:46
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tavas’tan , Elazığ’a 1 tır dolusu yardım malzemesi gönderildi
YEREL HABERLER Tavas’tan , Elazığ’a 1 tır dolusu yardım malzemesi ...
Denizli'de otomobil şarampole girdi: 2 çocuk yaralı
YEREL HABERLER Denizli'de otomobil şarampole girdi: 2 çocuk yaralı
Denizli Ticaret Odası Elazığ ve Malatya’ya 2 TIR yardım yolladı
YEREL HABERLER Denizli Ticaret Odası Elazığ ve Malatya’ya 2 TIR ...
Mehmet Özdilek: “Yukarılarda kırılma adına önemli bir müsabakaydı” Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: “Kendi evimizdeki potansiyel gücü galibiyetle bitiremedik, bunun üzüntüsü içerisindeyiz”
YEREL HABERLER Mehmet Özdilek: “Yukarılarda kırılma adına önemli bir ...
Kızılcabölükspor - Tokatspor: 3-0
YEREL HABERLER Kızılcabölükspor - Tokatspor: 3-0
Tamer Tuna: “Maalesef Türkiye’deki anlayış bu; kazanırken iyi, kaybederken kötü” Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: “Futboldan öte yaşanılanlar, depremde kaybettiklerimiz bin 607 yaralı, kurtarılanlar bence bunlar daha önemli” “Antalyaspor’un örneklerini verdiğimiz için gayet olumluydu”
YEREL HABERLER Tamer Tuna: “Maalesef Türkiye’deki anlayış bu; ...
Yukatel Denizlispor - Antalyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Antalyaspor maçının ardından
Kızılcabölükspor - Tokatspor: 3-0
YEREL HABERLER Kızılcabölükspor - Tokatspor: 3-0
Yukatel Denizlispor - Antalyaspor: 0-3
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Antalyaspor: 0-3
Süper Lig: Denizlispor: 0 - Antalyaspor: 3 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Denizlispor: 0 - Antalyaspor: 3 (Maç ...
Kum yığınına çarpan otomobil, takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kum yığınına çarpan otomobil, takla attı: 1 ölü, 1 ...
Süper Lig: Denizlispor:0 - Antalyaspor: 2 (İlk Yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Denizlispor:0 - Antalyaspor: 2 (İlk Yarı)
Kum birikintisi ölüm getirdi Kum birikintisine çarpıp devrilen araçta 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Kum birikintisi ölüm getirdi Kum birikintisine çarpıp ...
Traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Çocuklar sömestir tatilinde Robotik Kodlama Festivali'nde buluşuyor
YEREL HABERLER Çocuklar sömestir tatilinde Robotik Kodlama ...
Denizli’de trafik kazası: 1 yaralı Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi
YEREL HABERLER Denizli’de trafik kazası: 1 yaralı Kontrolden çıkan ...
Denizli'de 'Corona iddiasına' yalanlama
YEREL HABERLER Denizli'de 'Corona iddiasına' yalanlama
40.5 derece ateşle hastaneye kaldırılan Çinli turistte ‘corona virüsü’ şüphesi Corona virüsü şüphesiyle hastane enfeksiyon servisinde karantina iddiası
YEREL HABERLER 40.5 derece ateşle hastaneye kaldırılan Çinli ...
Denizlispor, Ben Youssef´i kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Denizlispor, Ben Youssef´i kadrosuna kattı
Ben Youssef, Denizlispor'da
YEREL HABERLER Ben Youssef, Denizlispor'da
Denizli'de hırsızlık şüphelileri kovalamacada yakalandı: 1 polis yaralı
YEREL HABERLER Denizli'de hırsızlık şüphelileri kovalamacada ...
Doğal gaz faturası fazla gelmesin diye kömür alan öğrenciler, polisi ayağa kaldırdı Ev sahibi, ‘Kiracılarım zehirlendi’ dedi, gerçek çok farklı çıktı
YEREL HABERLER Doğal gaz faturası fazla gelmesin diye kömür alan ...
Denizlili depremzedeler Elazığ depremini acı ve endişe ile takip ediyor
YEREL HABERLER Denizlili depremzedeler Elazığ depremini acı ve ...
Denizlispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Denizlispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X