Denizli’de 2 yaşından bu yana yakalandığı kas hastalığı ile mücadele eden 2 yaşından ki Kubilay Yiğit kaldırıldığı hastanede solunum yetmezliği nedeni ile hayatını kaybetti. 14 yıldır mücadele ettiği hastalıklarına yenik düşen genç gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
Denizli’de 2 yaşında yakalandığı kas hastalığı sonucu hareket yeteneğini kaybeden 16 yaşındaki Kubilay Yiğit, sağlığına kavuşup tekrar yürümek isterken, dün hayatını kaybetti. HasanTuba Yiğit çiftinin çocukları Kubilay Yiğit eğitimini ise babasının kucağında okula gideren sürdürüyordu.
DENİZLİ
27 Ocak 2020 Pazartesi
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